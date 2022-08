Zagotovo je največja poletna zvezda Sredozemlja in vsi tisti, ki njene otoke in celino poznajo, se tja radi vračajo. Po dveh negotovih poletjih so se ljubitelji Grčije, njenih naravnih lepot in bogate zgodovinske in kulturne zakladnice odpravili v to deželo tisočerih otokov in otočkov ter se domov vrnili polni vtisov. Tamkajšnja kultura, kulinarika, znamenitosti in osupljivi prizori namreč nikogar ne morejo pustiti ravnodušnega. Nekdanja plesalka in lastnica plesne šole Azra Pucko, nekoč Selimanović, in njen mož Matjaž sta se zaljubila v plažo Faneromeni na otoku Antiparos, ki slovi k...