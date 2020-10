Znani prisegajo na domače: nakup ni le nakup, ampak filozofija!

Pozorni na sadje in zelenjavo

Radijka, voditeljica in glasbenica Ana Praznik ponosno pove, da pri njih doma uživajo ekološko pridelano hrano. »Zdi se mi pomembno, kaj vnašamo v svoje telo, da jemo kakovostno in čim manj škropljeno in predelano hrano,« pravi Ana in doda, da doma pogosto kuhajo in zelo redko jedo v restavracijah. V trgovini je zelo previdna, kakšno hrano kupuje. »Izbiramo predvsem bio izdelke, posebno pozorni smo na sadje in zelenjavo. Ne kupujemo denimo španskega in italijanskega sadja in zelenjave, ker vemo, kako ljudi, ki delajo tam na plantažah, izrabljajo in jim lastniki ne omogočajo dostojnega življenja. Če se le da, kupimo izdelke z označbo poštene trgovine. Ta znak namreč zagotavlja, da ni bil nihče v procesu pridelovanja izdelka zlorabljen. Nakup hrane pri nas ni le nakup, ampak cela filozofija,« še pove.