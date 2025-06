Prijateljstvo med moškimi pogosto temelji na skupnih dejavnostih, ljubezni do športa, jeklenih konjičkov, humorju in tihem razumevanju. Vez med njimi je zelo tesna, a se običajno izraža drugače kot med ženskami. Mnogi se strinjajo, da so njihove čustvene vezi stabilnejše, saj si naklonjenost velikokrat izkazujejo z zbadanjem in humorjem. Znani Slovenci so hvaležni, da imajo ob sebi prijatelje, ki jih sprejemajo takšne, kot so. Magnifico in Marko Miladinović rada pripomneta, da sta kot brata. Glasbenik je nekoč o prijatelju dejal, da je njegov prijatelj, ljubezen, navdih, sorodnik, brat, oče ...