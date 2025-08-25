Znani počitnikujejo na sanjski Ibizi (Suzy)

POČITNICE

Znani počitnikujejo na sanjski Ibizi

Balearski otoki slovijo po sanjskih plažah, čudovitem vzdušju in divjih zabavah, ki se dogajajo predvsem na Ibizi.
Fotografija: Sanjska Ibiza
Sanjska Ibiza

R. S., Foto: Profimedia, Getty images
25.08.2025 ob 21:00
R. S., Foto: Profimedia, Getty images
25.08.2025 ob 21:00

Nič presenetljivega, da so se tam znašli številni svetovni zvezdniki, ki poleti zelo radi zahajajo na evropske plaže.

Jahta Hemsworthov Z izvoljenko Gabriello Brooks je Liam Hemsworth praznoval 42. rojstni dan svojega brata Chrisa. Na roki lepotice so opazili tudi velik diamantni prstan. Se obeta poroka?
Z izvoljenko Gabriello Brooks je Liam Hemsworth praznoval 42. rojstni dan svojega brata Chrisa. Na roki lepotice so opazili tudi velik diamantni prstan. Se obeta poroka?

Rita Ora je uživala na prijateljevi zabavi.
Rita Ora je uživala na prijateljevi zabavi.

Chris je povabil številne prijatelje.
Chris je povabil številne prijatelje.

Privilegij superbogatih Lastnik Amazona, Jeff Bezos, je s svojo novo ženo Lauren Sanchez na medenih tednih.
Lastnik Amazona, Jeff Bezos, je s svojo novo ženo Lauren Sanchez na medenih tednih.

Leonardo DiCaprio, ki ga je milijarder povabil s seboj za družbo, je svojim zelenim načelom navkljub z veseljem prišel na njegovo superjahto. Pripeljal je manekenko Vittorio Ceretti, a se je kot vedno skrival pod čepico in za masko. Nič čudnega, da ga niso prepoznali niti policisti, ki so ga pred vstopom na ekskluzivno zabavo na Ibizi ustavili in mu pregledali vse žepe, tako kot naredijo z vsakim obiskovalcem.
Leonardo DiCaprio, ki ga je milijarder povabil s seboj za družbo, je svojim zelenim načelom navkljub z veseljem prišel na njegovo superjahto. Pripeljal je manekenko Vittorio Ceretti, a se je kot vedno skrival pod čepico in za masko. Nič čudnega, da ga niso prepoznali niti policisti, ki so ga pred vstopom na ekskluzivno zabavo na Ibizi ustavili in mu pregledali vse žepe, tako kot naredijo z vsakim obiskovalcem.

Družba deklet Nekdanji športnik Tom Brady je na Ibizi že julija praznoval ameriški dan neodvisnosti. Kljub družbi treh prelepih igralk je najbolj užival s svojo hčerko Vivian.
Nekdanji športnik Tom Brady je na Ibizi že julija praznoval ameriški dan neodvisnosti. Kljub družbi treh prelepih igralk je najbolj užival s svojo hčerko Vivian.

Z njim je bila tudi nedolgo samska Dakota Johnson.
Z njim je bila tudi nedolgo samska Dakota Johnson.

O romanci s Sofio Vergaro so ugibali vsi tabloidi.
O romanci s Sofio Vergaro so ugibali vsi tabloidi.

Ni manjkala niti vedno zabavna Kate Hudson, ki je pripeljala vso družino.
Ni manjkala niti vedno zabavna Kate Hudson, ki je pripeljala vso družino.

Trenutke za krepitev vezi med mamo in hčerjo sta izkoristili Kate in Lila Moss, ki sta svoji popolni telesi nastavljali soncu.
Trenutke za krepitev vezi med mamo in hčerjo sta izkoristili Kate in Lila Moss, ki sta svoji popolni telesi nastavljali soncu.

Odisej Preden ga bomo videli kot velikega mitološkega heroja, je 54-letni Matt Damon na Ibizi postavil na ogled svoje na novo pridobljene mišice in z veseljem objel ženo Luciano.
Preden ga bomo videli kot velikega mitološkega heroja, je 54-letni Matt Damon na Ibizi postavil na ogled svoje na novo pridobljene mišice in z veseljem objel ženo Luciano.

