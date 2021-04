Znani očetje v akciji: Pomembno je, da smo zraven!

Odpri galerijo

Vedno ji bosta stala ob strani Televizijski voditelj Seku M. Condé je poleti 2019 prvič postal očka deklici. »Povsem jasno je, da se življenjski slog s prihodom otroka spremeni, v ospredje stopijo drugačne, druge prioritete,« je priznal ob tem veselem dogodku in razkril, da si želi, da bi njegova hči odrasla v močno, samozavestno, ponosno žensko. »Z ženo ji bova predala vso najino ljubezen do narave, gledališča, knjig, umetnosti, do vsega, kar naju zanima, vso razburljivost raziskovanja in odkrivanja novega. Predvsem pa ji želiva trdno stati ob strani, ko bo odkrivala svoje poti, hlastati za zrakom v starševski skrbi ob težavnih smereh, ki jih bo izbrala in sijati od ponosa, ko bo našla svoj glas v tem hrupnem svetu,« je iskren. Foto osebni arhiv