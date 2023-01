Ob vstopu v novo leto si mnogokrat postavimo visoke cilje glede prehrane in telovadbe, nad katerimi lahko zelo hitro obupamo. Rešitev pa ni v preveliki zagnanosti, ki lahko zelo hitro ugasne, temveč v zmernosti, uživanju in zabavi, ki si jo lahko pričaramo med telesno aktivnostjo in jo tako popestrimo. Tudi znani obrazi so v novo leto stopili, polni motivacije in želje po bolj zdravem načinu življenja, nekateri pa pot do čvrstejših mišic in boljše telesne pripravljenosti nadaljujejo še odločnejši. Pevka Gaja Prestor obožuje telovadbo z utežmi, brez katere ne zdrži niti na sanjskem otoku Koh ...