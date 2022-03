Ob prazniku vseh mamic so se jim v osebnih izpovedih poklonili in se jim zahvalili za vse, kar so dobrega storile zanje. Tudi očetje imajo pomembno vlogo pri odraščanju in vzgoji, a ljubezen do mame je že skozi razvoj človeštva opevana kot esencialna energija, brez katere bi bili za marsikaj prikrajšani. Najboljša učiteljica Zvezdana Mlakar je imela v mladosti posebno situacijo, ki jo je lažje prebrodila ravno zaradi mame, zato je že zelo zgodaj izvedela, kaj pomeni materinska ljubezen. »V resnici mi je omogočila, da živim in preživim. Dovolila mi je in mi zaupala, da hodim po svoji ...