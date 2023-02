Znani Slovenci, ki so nekakšni sodobni Prešerni (FOTO)

Naš največji poet je sinonim za prelivanje najglobljih čustev v verze, ki segajo do srca in razkrivajo bridko resnico človeštva. V poklon življenju tega velikana slovenske kulture smo se posvetili peščici posameznikov, nekakšnim sodobnim Prešernom, ki so se nas dotaknili s svojim načinom pesnjenja.

Zbrka poezije Že naslov pove, kaj se plete po glavi te mlade vsestransko nadarjene Ljubljančanke. Zala Đurić je iz najstniških peripetij in ostalih bogatih izkušenj na poti odraščanja ustvarila prvenec ter z njim očarala tako strokovnjake kot pesniške sladokusce. Navdušujeta jih predvsem oblika in sproščen jezik, saj s pogovornimi in uličnimi izrazi ponuja barvitost in bogastvo pogosto zapostavljene slovenščine.

Steklena glava In toplo srce. Tako bi lahko na kratko opisali Žana Papiča, najnovejšega poeta, čeprav že od petnajstega leta obračunava s težkimi osebnimi stiskami skozi avtorsko poezijo. Zdaj je z njo obsedel še nas, saj je v premierni izdaji med platnici strnil tolikšno genialnost, da ga je nemogoče spregledati. Virtuoznosti mu nihče ne more očitati, kvečjemu se mu gre zahvaliti, ker je spisal nekakšen priročnik za samopomoč ob srečevanju s čustveno napornimi izzivi.

Obleci me v poljub Igralka Saša Pavček že v rodbinskih genih nosi poezijo. Z brskanjem po sebi je skovala mojstrsko poezijo z bogato zapuščino talenta. V prvi zbirki je delila poljube, v drugi pa nam orisala Zastali čas. Kot pristna ustvarjalka se sprašuje tudi o smislu življenja v časih, ki niso prav nič žlahtni, in kako najti ravnovesje, da bi se lažje kosala z zunanjim svetom porušenih vrednot.

H2SO4 Ne gre le za žveplovo kislino, ampak za uporniško poetično zbirko, pod katero se podpisuje umetniška duša Masayah. Z njo nas opominja, da sta si preteklost in sedanjost v marsičem enaki in da se vse generacije srečujejo s podobnimi tegobami. Vsem pa je enako, da zmorejo dovolj poguma in razuma, da se uprejo sistemskim omejitvam. Skozi oči, jezik in srce sodobne raperke je ta pristop še bolj doživet.