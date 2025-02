Znani obrazi, ki so že dolga leta v razmerju in imajo na ljubezenskem področju veliko izkušenj, so nam zaupali, kakšen prostor ima valentinovo v njihovem življenju in kakšno je oziroma bi moralo biti njegovo bistvo. Zoran Predin in njegova Barbara se globoko ljubita vsak dan že več kot trideset let. A valentinovega glasbenik ne dojema le kot praznika ljubezni med partnerjema. »To je tudi ljubezen do športa, umetnosti, hobija in narave,« pravi. Šestnajst let zapored je vse naštete ljubezni praznoval v Cankarjevem domu, a ker se je praznik po njegovem mnenju spremenil v veliko bonboniero slabeg...