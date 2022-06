Znani in ogenj: Strast, milina, moč (FOTO)

Odpri galerijo

Za vse letne čase »Ogenj ima zame zelo močno simboliko,« v uvodu pove voditeljica Ana Tavčar. »Uporabljam ga v svojih obredih, ko se želim posloviti od nečesa, česar ne želim več v življenju. Pozimi ga rada gledam v kaminu. To me pomirja bolj kot karkoli drugega. Gledam plamen in poslušam ta čarobni zvok, ko cvrčijo goreča polena, naravnost obožujem te mistične tone. In poleti imam rada isti ogenj ob večerih s kozarcem vina v roki, da me odpelje v kakšen plemenski afriški ples. Jaz sicer ostanem mirna in brez gibov zrem v plamen, s tem pa zrem v življenje, ki je zelo ognjevito. Včasih gori bolj, včasih manj,« izrazi svojo strast do ognja.