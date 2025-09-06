Znani in ljubezen na prvi pogled: Trenutek, ki človeku vzame dih (Suzy)

Lahko se zgodi kadar koli in kjer koli. Nekateri verjamejo vanjo, drugi pravijo, da ne obstaja, ker osebi potrebujeta več kot zgolj en pogled, da bi začutili globoko naklonjenost. Ne glede na vse je močna privlačnost, ki se zgodi v hipu, nekaj, kar ljudje doživljajo vse življenje – od najzgodnejših do zrelih let. Ali naši sogovorniki verjamejo v ljubezen na prvi pogled? Pevka Maja Keuc ves čas odpira vrata ljubezni, za katero pravi, da je gonilo življenja. Brez nje ne bi nastale njene skladbe, ki že dolgo božajo naša ušesa in dušo. Je kdaj doživela ljubezen na prvi pogled? »Spominjam sem, da ...