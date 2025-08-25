DOBRO JIM GRE

Znani gobarji: poletna bera je odlična (Suzy)

Nabiranje gob je poleti priljubljena dejavnost med ljubitelji narave in kulinarike.
Fotografija: Miha Deželak in njegova Irena sta prav tako ljubitelja gob.
Miha Deželak in njegova Irena sta prav tako ljubitelja gob.

A. K., Foto: osebni arhiv/instagram, Dejan Javornik
25.08.2025 ob 10:25
A. K., Foto: osebni arhiv/instagram, Dejan Javornik
25.08.2025 ob 10:25

V poletnem času lahko najdemo številne užitne vrste, kot so lisičke, jurčki in orjaški dežniki. Med znanimi obrazi je kar nekaj ljubiteljev aromatičnih gozdnih plodov, ki si sprehode v naravi radi popestrijo z gobarjenjem. Takšni trenutki sprehod hitro spremenijo v pravo doživetje, polno pričakovanja in navdušenja.

Radijski voditelj Miha Deželak je navdušen gobar, ki košaro najraje polni v okolici Turjaka in na Gorenjskem, svojih lokacij pa noče izdati. »Poznam veliko vrst gob, a ogromno jih tudi ne poznam in jih zato ne nabiram,« pravi. Z ženo Ireno je nedavno napolnil dve košari z dobrotami, ki bodo teknile vsej družini.

Peter Vilfan
Peter Vilfan
Strasten gobar je tudi nekdanji legendarni košarkar Peter Vilfan, ki svojo nabiralniško ljubezen deli z ženo Valerijo, s katero zahajata v belokranjske gozdove in se pogosto domov vračata polnih rok. »Po Gorenjski, Štajerski in Dolenjski je končno na vrsto pri­šla še Bela krajina. To je Valerijina bera tik pred mrakom,« je na družbenih omrežjih pohvalil ženine jurčke.

Tekmovalec enajste sezone oddaje MasterChef Slovenija Dan Prohart z družino živi v bližini gozda, v katerem prebijejo veliko časa. »Od nekdaj sem rad v stiku z naravo in prepričan sem, da naši možgani v gozdu delujejo drugače. Vesel sem, da imajo moji otroci možnost pobega v gozd v vsakem trenutku,« pravi.

Dan Prohart
Dan Prohart
Združil je prijetno s koristnim, zato prireja tečaje, na katerih ljubiteljem narave predaja svoje dragoceno znanje. S skupinami se odpravi v gozd, kjer spoznavajo zdravilne, užitne in tudi strupene gobe. »Ob tem seveda raziskujemo čarobne kotičke, opazujemo male gozdne prebivalce ter umirimo srce in um,« še pove navdušeni amaterski kuhar, ki gobe pogosto vključi v družinski jedilnik.

Dan Prohart prireja tečaje nabiranja gob in spoznavanja gozdnih plodov.
Dan Prohart prireja tečaje nabiranja gob in spoznavanja gozdnih plodov.

