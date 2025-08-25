Znani gobarji: poletna bera je odlična (Suzy)

V poletnem času lahko najdemo številne užitne vrste, kot so lisičke, jurčki in orjaški dežniki. Med znanimi obrazi je kar nekaj ljubiteljev aromatičnih gozdnih plodov, ki si sprehode v naravi radi popestrijo z gobarjenjem. Takšni trenutki sprehod hitro spremenijo v pravo doživetje, polno pričakovanja in navdušenja.

Radijski voditelj Miha Deželak je navdušen gobar, ki košaro najraje polni v okolici Turjaka in na Gorenjskem, svojih lokacij pa noče izdati. »Poznam veliko vrst gob, a ogromno jih tudi ne poznam in jih zato ne nabiram,« pravi. Z ženo Ireno je nedavno napolnil dve košari z dobrotami, ki bodo teknile vsej družini.

Peter Vilfan

Strasten gobar je tudi nekdanji legendarni košarkar, ki svojo nabiralniško ljubezen deli z ženo, s katero zahajata v belokranjske gozdove in se pogosto domov vračata polnih rok. »Po Gorenjski, Štajerski in Dolenjski je končno na vrsto pri­šla še Bela krajina. To je Valerijina bera tik pred mrakom,« je na družbenih omrežjih pohvalil ženine jurčke.

Tekmovalec enajste sezone oddaje MasterChef Slovenija Dan Prohart z družino živi v bližini gozda, v katerem prebijejo veliko časa. »Od nekdaj sem rad v stiku z naravo in prepričan sem, da naši možgani v gozdu delujejo drugače. Vesel sem, da imajo moji otroci možnost pobega v gozd v vsakem trenutku,« pravi.

Dan Prohart

Združil je prijetno s koristnim, zato prireja tečaje, na katerih ljubiteljem narave predaja svoje dragoceno znanje. S skupinami se odpravi v gozd, kjer spoznavajo zdravilne, užitne in tudi strupene gobe. »Ob tem seveda raziskujemo čarobne kotičke, opazujemo male gozdne prebivalce ter umirimo srce in um,« še pove navdušeni amaterski kuhar, ki gobe pogosto vključi v družinski jedilnik.

