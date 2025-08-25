Znani gobarji: poletna bera je odlična (Suzy)
V poletnem času lahko najdemo številne užitne vrste, kot so lisičke, jurčki in orjaški dežniki. Med znanimi obrazi je kar nekaj ljubiteljev aromatičnih gozdnih plodov, ki si sprehode v naravi radi popestrijo z gobarjenjem. Takšni trenutki sprehod hitro spremenijo v pravo doživetje, polno pričakovanja in navdušenja.
Radijski voditelj Miha Deželak je navdušen gobar, ki košaro najraje polni v okolici Turjaka in na Gorenjskem, svojih lokacij pa noče izdati. »Poznam veliko vrst gob, a ogromno jih tudi ne poznam in jih zato ne nabiram,« pravi. Z ženo Ireno je nedavno napolnil dve košari z dobrotami, ki bodo teknile vsej družini.
Tekmovalec enajste sezone oddaje MasterChef Slovenija Dan Prohart z družino živi v bližini gozda, v katerem prebijejo veliko časa. »Od nekdaj sem rad v stiku z naravo in prepričan sem, da naši možgani v gozdu delujejo drugače. Vesel sem, da imajo moji otroci možnost pobega v gozd v vsakem trenutku,« pravi.
Hvala, ker berete Slovenske novice.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.