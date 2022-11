Znani domači obrazi pod maskami (FOTO)

Tudi čarovnice so lahko seksi, okostnjaki pa romantični in zaljubljeni.

Ne verjamete? Kar poglejte, pod kakšne domiselne maske in strašljiva oblačila so se skrili nekateri znani Slovenci in Slovenke, ki so letos spet dokazali, da je lahko noč čarovnic po slovensko grozljiva in zelo zabavna, saj so nekateri izmed njih v srhljivih opravah celo stopili na oder in navdušili oboževalce.

Umetnica ličenja Sarah Bamburač je stilistko Zarjo Predin mojstrsko preobrazila v La Catrino, damo smrti, ki velja za enega največjih simbolov mehiškega praznika ob dnevu mrtvih.

Spletni vplivnici in partnerici Katja in Katka Bogataj, ki sta letos postali mamici in s svojim načinom življenja razbijata tabuje, sta s preobrazbo navdušili sledilce in sledilke.

Voditeljica Lorella Flego je spet odlično izkoristila svoj občutek za estetiko in dokazala, da je lahko modna, tudi ko je našemljena v čarovnico.

Prazniku se je tudi letos posvetil Dejan Krajnc, ki se je našemil v krvoločnega klovna, prav tako so si grozljive klovnovske oprave nadeli člani njegove skupine.

Oboževalkam se tokrat ob pogledu na Luko Basija niso zašibila kolena, temveč so skoraj kriknile od groze, ko so postavnega pevca zagledale našemljenega.

Zaročenka raperja Challeta Salleta Yvonne si je letošnjo noč čarovnic zamislila malce drugače, in sicer je svoj nosečniški trebušček preobrazila v prikupno bučo.

Nika Zorjan je na odru navduševala kot Jokerjeva srčna izbranka in seksi zločinka Harley Quinn, ki je zadnja leta izjemno priljubljena maska za noč čarovnic.