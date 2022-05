VRT

Znane slovenske vrtičkarice: V preprostosti življenja se skriva velik čar

V teh dneh so misli marsikoga že zunaj, na vrtu, za orodje in vrtnarske rokavice pa so poprijele tudi nekatere znane Slovenke, ki prisegajo na domačo zelenjavo in raznovrstnost na krožniku vsaj v poletnih mesecih. Delo na vrtu je izjemno koristno za naše psihično zdravje, se strinjajo vse po vrsti in dodajajo, da se njihovi pridelki, ki že pridno rastejo, ne morejo primerjati z zelenjavo iz trgovine.