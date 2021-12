Znane Slovenke v Istanbulu (FOTO)

»Mesto, tako veličastno, da ena celina zanj ni dovolj.« To pravijo o Istanbulu, ki je s svojo bogato zgodovino in več kot 15 milijoni prebivalcev mesto presežkov. Nič nenavadnega torej, da tja potuje vedno več Slovencev in Slovenk, med katerimi so tudi naše zvezdnice, ki so vanj preprosto zaljubljene.

Lepa afna je v Istanbulu uživala z družino.

Med zadnjimi, ki so se tam mudile, je tudi simpatična pevka Alya, ki navdušenja nad tem pravljičnim mestom ne more skriti, čeprav je že prvi dan doživela neurje, ki pa je ni spravilo v slabo voljo. Čarovnije Istanbula je pred kratkim na lastni koži občutila tudi Rebeka Dremelj, ki se je tja na oddih odpravila s svojim Sandijem in z njunimi prijatelji. Družba je uživala v dobri jedači in pijači, pevka pa je bila izjemno navdušena nad pisano ponudbo na stojnicah, ki so jo večkrat premamile. Pravi, da se bo v Istanbul zagotovo še vrnila.

»Lepo je priti domov, saj si ne predstavljam, da bi živela med toliko milijoni ljudi,« se zasmeji Rebeka, ki je domov prinesla sladke dobrote in nepozabne spomine. Po nakupih in v odličnih restavracijah se je pred kratkim mudila tudi vplivnica Lepa afna, ki se je na oddih v turško prestolnico odpravila s svojim Anžetom, bratom, mamo in očimom.

»V naši družini imamo dve pravili: radi se moramo imeti in dobro moramo jesti,« pravi velika gurmanka, ki je z družino jedla v restavraciji svetovno znanega mesarja in kuharja, ki je znan pod vzdevkom Salt Bae. Lepa afna je okusila tudi čare nočnega življenja, v domovino pa se ni vrnila praznih rok. »Domov sem prinesla sveže spomine in baklave. To je vse, kar šteje,« v smehu strne misli in obljubi, da se bo tja zagotovo še vrnila.

Lepa afna je v Istanbulu uživala z družino.

V pisano prestolnico se bo zagotovo še vrnila.

Rebeka in njen Sandi sta v mestu dveh celin ustvarila nove spomine.