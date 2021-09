Znane Slovenke skrivajo otroke (FOTO)

Odpri galerijo

Zvezdi videospota, a brez obraza Raay in Marjetka sta znana po tem, da o sinovih Oskarju in Vidu ne govorita in njunih obrazov ne kažeta javnosti. Lani sta sicer naredila manjšo izjemno, saj sta sinova vključila v svoj videospot za pesem Drevo, ki sta jo napisala prav za svoja potomca, a seveda tudi v tem primeru nista pokazala njunih obrazov. »Svoja sinova, ki sta naju večkrat vprašala, ali smo bogati, učiva, da dokler imamo drug drugega, bomo vedno bogati! In to je vse, kar šteje,« o družini, ki jo skrbno varujeta pred očmi javnosti, pravita Raay in Marjetka.