Znane Slovenke o nepopolnosti: Življenje je prekratko, da bi se dokazovali drugim

To je lahko prednost Tanjo Kocman ob besedi nepopolnost prešine misel na življenje, svet in ljudi. »Vse in vsi smo nepopolni, a na splošno je nepopolnost tista, ki nas žene naprej in nam da vedeti, da je še prostor za napredek, voljo, energijo. Treba jo je samo razumeti kot del procesa, s katerim se razvijamo, ne kot nekaj negativnega,« pravi. Meni, da so večinoma ženske tiste, ki se pretirano trudijo bile popolne v vseh življenjskih obdobjih. »Zadnja leta so s to disciplino začeli tudi moški, kar pravzaprav ne preseneča ob takšnem življenjskem ritmu, ko na neki točki ne glede na spol pademo pod pritiski. Konkurenca je tako v poslovnem svetu kot na ljubezenskem področju vedno večja in 'zmago' velikokrat pripišemo tistemu, ki je boljši oz. v naših očeh bolj popoln. Mislim, da se vsi težko soočamo s svojimi pomanjkljivostmi, a v resnici bi se morali zavedati vseh drugih prednosti, ki so nas v življenju pripeljale tako daleč,« je prepričana simpatična Štajerka.