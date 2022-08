Znane Slovenke o dojenju: To je ena najlepših plati materinstva (FOTO)

Odpri galerijo

Posluša samo sebe Igralka Ana Dolinar Horvat je predana mamica, ki po rojstvu tretjega otroka, sina Luna, odstira pogled v intimo materinstva in s tem tudi dojenja, za katero se goreče zavzema. »Ni bolj golo intimnih trenutkov, kot so ti,« je prepričana igralka, ki je spregovorila tudi o tem, da doječim materam ne bi smela biti vsiljena nenapisana pravila, ki se jih zdravstveno osebje še danes drži kot pijanec plota. »Svojo moč bomo dobile nazaj, ko se bomo same odločile, kaj je za nas normalno. Lahko mi deset patronažnih sester reče, da moram dojiti na tri ure, če pa sama čutim, da se moj otrok želi dojiti vsake pol ure. In to ves dan in vso noč. Patriarhalni kapitalistični sistem si ne more želeti boljšega, kot je negotova ženska,« je iskrena igralka.