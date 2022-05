Znane mame: Zaradi njih je porod veličasten (FOTO)

Kot strela z jasnega Slovenska vplivnica, blogerka, stilistka in voditeljica Tjaša Kokalj Jerala je konec avgusta 2017 prvič postala mama. Svojo porodno izkušnjo si je predstavljala drugače, njen svet pa se je v le nekaj urah popolnoma obrnil na glavo. Njeni deklici sta se namreč rodili v 25. tednu nosečnosti, a se je na srečo vse izteklo v najlepšem redu in sta danes zdravi in navihani malčici. »Bila sem popolnoma neseznanjena z dogajanjem, na porod se nisem pripravljala, saj se je vse zgodilo kot strela z jasnega. Ampak v trenutku, ko so me s pregleda poslali v porodno sobo, sem čutila mir....