Voditeljica je bila po eni uri zasvojena (Suzy)

Na uri zumbe se je znašla povsem po naključju, tja jo je namreč povabila prijateljica, Nataša, ki je v tistem času obiskovala aerobiko. »Uro aerobike sem zapustila petnajst minut prej, in čeprav sem se pri skupinskih vadbah do takrat držala v zadnjih vrstah, sem se na uri zumbe postavila v prvo vrsto in okrog sebe opazila plesalke. V tistem trenutku me je prešinilo, da to morda ni bila najboljša ideja. Po izjemni uri pri Maji Tratnik sem vedela, da sem našla pravo stvar zase. Zumba me je v hipu tako zasvojila, da nisem zamudila niti ene same ure.« Po treh mesecih vadbe se je prijavila na teča...