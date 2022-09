Znana Slovenka zaradi nosečnosti zapustila družabna omrežja

Priljubljena vplivnica in vlogerka Lea Filipič, ki jo širša slovenska javnost pozna kot Lepo afno, je še nedolgo tega skrivnostno poniknila neznano kam in zapustila družabna omrežja, na katerih je sicer zelo aktivna. Da simpatične temnolaske ni več med njimi, so zelo hitro opazili njeni številni sledilci, ona pa je en mesec po izginotju v prvi objavi priznala, da je omrežja zapustila namenoma in da ji je tovrsten odklop izjemno ugajal. Le kratek čas za tem pa je vplivnica še razkrila razlog za umik.

Njena sladka skrivnost je zaobljen trebušček, žareča nosečnica pa je k simpatični fotografiji, s katero je razveselila številne sledilce in sledilke, dodala še bolj simpatičen podpis: »Za tale trebušček niso krive testenine. Komaj čakam, da se spoznava, sreča moja mala.« Presrečna bodoča mamica je priznala, da jo je nosečniška slabost za lep čas upočasnila, zaradi izgube teka pa se ji trenutno priležejo le osnovni okusi. Velika gurmanka upa, da se bo kmalu povrnil in bo lahko planila po najljubših jedeh, ki jih za zdaj le žalostno opazuje.