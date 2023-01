Znana Slovenka Žanu Serčiču uresničila sanje

Zadnje leto je bilo za mladega štajerskega glasbenika Žana Serčiča izjemno, v svet je namreč poslal kar nekaj uspešnic, ki so ga izstrelile v sam vrh mlajše generacije slovenskih glasbenikov, in videti je, da po svoji uspešni poti hodi s pospešenim korakom. Pripravlja namreč že novo skladbo, ki bo nedvomno povzročila precej navdušenja med njegovimi oboževalkami, nedavno pa je s skrivnostno objavo sprožil val vprašanj. Fotografiral se je namreč z Marto Zore, ki je kot pevka in avtorica poskrbela za nekaj najlepših slovenskih balad.

»Sanje so se mi uresničile. Ena in edina, Marta Zore,« je pod fotografijo zapisal zadovoljni Žan, ki ne skriva, da je njen velik oboževalec. Sedemindvajsetletni pevec letos pripravlja kar nekaj presenečenj, njegove oboževalke pa ob tem stiskajo pesti, da bosta z 58-letno pevko posnela duet.