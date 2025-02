Znana Slovenka uresničila napoved! Za to je bilo treba veliko poguma (Suzy)

Priljubljena stand up komičarka in dama brez dlake na jeziku je že lani napovedovala veliko življenjsko prelomnico – selitev z ženo Janjo na Irsko. In za Martino bi lahko brez težav rekli, da se drži svojih zaobljub, saj sta pred tedni spakirali kovčke in se podali na novo avanturo v življenju. Komičarka nam je zaupala prve vtise o novem življenju. »Selitev je bila zahtevna predvsem zaradi iskanja stanovanja. Tako kot v vseh prestolnicah, je tudi v irski nepremičninski trg zelo aktiven in so najemnine visoke. Tudi sama sklenitev najema je proces. Potrebuješ veliko papirjev in dokazil. Ampak n...