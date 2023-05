Znana pevka je izbrala porednega fanta

Marca so v štabu Taylor Swift zagotavljali, da se njen fant Joe Alwyn veseli, da jo bo lahko spremljal na novi turneji. A pevka je izvrstna poslovna ženska in zna ravnati z mediji, zato je novico o njunem razhodu, ki naj bi se sicer zgodil že februarja, spustila v svet šele aprila, da ne bi zasenčila njenih glasbenih podvigov. Kot prava mojstrica odnosov z javnostmi je poskrbela, da se je hitro razvedelo za njenega novega fanta, vmes pa oboževalce dražila z namigi.

Joe je igralec, a mu še ni uspel veliki preboj med večje zvezde.

Matty Healy je prav tako kot Alwyn Britanec, a ni igralec, pač pa pevec skupine The 1975, s katerim Taylor že dolga leta prijateljuje. Prav zato mnogi menijo, da ne gre le za tolažbo, pač pa resno zvezo, kot glasbenika pa naj bi se veliko bolje razumela. Medtem ko Joe ni želel, da ju videvajo v javnosti, zato sta zasebnost skrbno ohranjala zase, Matty več kot očitno s tem nima težav. Po pridnem fantu, s katerim je bila šest let, je zdaj na vrsti tetovirani porednež, ki na odru pije vino, na intervjujih kadi marihuano in je znan po rasističnih in mizoginističnih komentarjih. Ali ga bo ameriška princeska uspela ukrotiti, pa bomo še videli.