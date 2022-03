Znan obraz dobil svoj glas: Naporne čakalne ure (FOTO)

Začelo se je. Na sporedu je nedeljsko razvajanje za sladokusce razvedrila, polno plesno-pevskih nastopov, smeha in zahtevnih podvigov. Osmerica kandidatov za titulo najboljšega imitatorja se je podala v dir za točke, ki jih letos podeljuje nova in po odzivih sodeč najbolj kompetentna strokovna komisija doslej. Helena Blagne, Ana Maria Mitič in Andrej Škufca so se v pripravljalnih mesecih odlično ujeli. Najtežji del je podeljevanje točk, saj je nehvaležno vrednotiti trud slehernega izmed bolj ali manj znanih obrazov.

Rok Piletič je že v prvi oddaji občutil, kako je, če se s pomočjo posebnih efektov spreminjaš v drugo osebo. Z bratom Enejem sta se odlično vživela v The Blues Brothers in pričakovano navdušila.

Za nekajminutni nastop morajo namreč nastopajoči v šovu ZOISG na stolu presedeti tudi po več dolgih ur.

Z njimi smo preživeli popoldne, ko so se s pomočjo strokovnjakov prelevili v svetovne zvezde in kljub zahtevnim transformacijam našli veliko dobre volje, da so lažje zdržali do večera. Takrat so jim srca začela pošteno poskakovati, saj je bil pred njimi najtežji in hkrati najvznemirljivejši nastop v karieri, ki je večini zares odlično uspel.

Triperesna deteljica strokovne komisije, v kateri je vsak kot pomembna začimba okusne jedi. Helena je sol, Ana Maria kumina in Andrej nepogrešljivi poper.