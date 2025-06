Domžalčanka, ki se je iz Češke v Slovenijo preselila pri osmih letih, je v enajsto sezono priljubljene kuharske oddaje prišla po kulinarično znanje. Dobila je mnogo več, saj je ponosno dvignila pokal, ki ga je v slovenski različici šova prejela kot tretja ženska. Enaintridesetletnica, ki je študirala hotelski menedžment na Dunaju in se pozneje usmerila v cenovne strategije, finančne napovedi in statistike ter dobila vpogled v delo marsikatere restavracije, ima velike načrte z glavno nagrado. Odprla je podjetje in bo izkušnje iz tujine delila v slovenskem prostoru, poleg tega zaključuje projekt...