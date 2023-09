Zmagovalec Nino Ošlak, niti bolezen ga ni ustavila (Suzy)

Najprej se je 15 let trudil, da bi ga vzeli resno, nato pa izkoristil prvo priložnost, ki so mu jo ponudili. Še na generalni vaji je bil obupan, saj mu je zaradi bolezni pojenjal glas. Vendar je iz sebe iztisnil vse, kar je bilo v njegovi moči, in občinstvo prepričal, da ga je izbralo za velikega zmagovalca. V sebi je skromen, na odru pompozen, predvsem pa pripravljen na novo poglavje. Odslej ne bo nič več samo Med nama, kot prepeva v nagrajeni skladbi, temveč med nami, kar so izrazili gledalke in gledalci, ko so mu namenili največje število glasov.

Končno je dočakal veliki trenutek in prvo pomembno zmago. Foto: Mediaspeed

Ko sta gostiteljici Popevke Raiven in Helena Blagne prebrali njegovo ime, je bil izraz na njegovem obrazu dovolj zgovoren. »Obsedel sem v šoku, saj nisem bil prepričan, ali sta rekli Nino ali Nina. Skozme so švigali do tedaj še neznani občutki. Svet se mi je za hip ustavil, kakor da bi se znašel v neki gosti gmoti nakopičene energije, ki me počasi dviga v nebo. Za tem me je objela ena sama hvaležnost. Ni samoumevno, da nekdo vzame telefon v roke in glasuje zate. V tako pisani izbiri se nisem nadejal takšnega razpleta,« je še vedno začuden Nino Ošlak.

Napočil je njegov trenutek

Njegove pesmi se že dolgo vrtijo po radijskih postajah, nekaj prepoznavnih skladb je napisal tudi za druge izvajalce. Še nikoli doslej pa ni bil tako izpostavljen. »Garal sem in se bodril, da ni vredno obupati. Enkrat bom že dobil svoj prostor, da se izkažem, sem si govoril. Malce me jezi, ker se nisem mogel predstaviti najbolje, saj sem preboleval hud prehlad. Pred nastopom sem se v garderobi ulegel na mizo in počival. Ves čas sem izvajal inhalacije, da bi se glas čim bolj opomogel. To me je navdalo z nekaj negotovosti, a se nisem pustil pogubiti. Napočil je moj trenutek in veliko sem vložil vanj. Oddahnil sem si, da si nisem naredil popolne blamaže. Potem me je skoraj pobralo od lepega, ko je sledila razglasitev rezultatov,« se vrne v večerne ure usodne sobote.

Darila neznancev

»Odzivi so neverjetni. Več tisoč sem jih prejel. Nekateri so celo izbrskali moj stari naslov in mi tja pošiljali darila. Otroške risbice, različne pozornosti, najbolj me je šokirala srebrna verižica s ploščico, na kateri je bil vgraviran naslov moje zmagovalne pesmi. Dobil sem odlično priložnost, da se odrinem od tal in na novo zastavim ustvarjalno pot.« Da pred nami stoji drugačen Nino, je nakazala že njegova oprava. V kreaciji je spominjal na pevca s slavnega Sanrema in vzbudil pozornost tudi pri tistih, ki so osredotočeni na celoten paket. Lep fant v lepi obleki, ki lepo poje.

Za klavirjem se počuti domače. Foto: Mediaspeed

»Lažje je, če imaš podporo mojstrov, kakršen je Matic Veler. V enega najbolj obetavnih kreatorjev se je oblikoval na prestižni londonski univerzi Central Saint Martins,« nas seznani.

Prijateljeva pomoč

Spoznala sta se že v osnovni šoli, vendar takrat še nista vedela, kaj ju čaka.

Končno je dočakal veliki trenutek in prvo pomembno zmago. Foto: Mediaspeed

»Potem se odvije življenje in združijo se prijateljske moči. Zaupam njegovi presoji, saj je dodelan videz ključen, če želiš pustiti vtis. Morda se sliši veliko, ko rečem, da komponiram in prepevam že 15 let. Ampak v resnici sem šele na izhodišču, saj je zmaga na Popevki velikanska čast, ki jo bom zelo odgovorno nosil. Odločno se bom posvetil nizanju uspehov in si ne bom dovolil, da bi me prevzeli. Nekateri pravijo, da je skromnost lepa čednost, drugi, da nedostopnost naredi izvajalca še bolj zaželenega. Tega ne verjamem. Izkusil sem, da ni nič narobe, četudi sedim v zadnji vrsti, saj je tam boljši razgled. Ni se mi treba riniti v ospredje, da bi opozoril nase. Ljudje prepoznajo nenarejenost in v času izumetničenih vrednot je iskrenost še vedno najbolj dragocena,« je prepričan Nino, ki bo te dni posnel spot za zmagovalno popevko Med nama.