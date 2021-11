Zmagoslavje sivolasih tigric

Še pred nekaj desetletji bi bile prepričane, da so zaradi svojih let le še za v staro šaro, danes pa s svojim šarmom, energijo, modrostjo in zrelo lepoto kraljujejo pred kamerami, blestijo na rdeči preprogi in se pustijo razvajati svojim moškim, ki jih zdaj, ko so zablestele v vsej svoji ženski moči, obožujejo bolj kot kdaj koli prej.

Odkar so 20 let po koncu Seksa v mestu znova zabrnele kamere najnovejše različice kultne nadaljevanke, se ekipa srečuje z navdušenjem oboževalk in sooča s številnimi kritikami na račun starosti igralk. Medtem ko igralci, kot je Richard Gere, ali glasbeniki, kot je Mick Jagger, še do sedemdesetega leta veljajo za zaželene in privlačne, naj bi bile ženske lepe, le ko so mlade. Na srečo se je to v zadnjih desetletjih spremenilo: svet, z njim vred pa tudi zabavna industrija, je končno spoznal tisto posebno lepoto in samozavest, ki ju lahko izžarevajo le ženske z izkušnjami. Tako so si v očeh mnogih znova pridobile status boginj, ki jim je v resnici od nekdaj pripadal. Danes jim ni treba več skrivati ne gub in sivih las ne mladih ljubimcev, če so se pač odločile zanje.

Helen Mirren je pri 76 letih še vedno kraljica rdeče preproge, kot je pokazala na odprtju 78. beneškega filmskega festivala. Čeprav je že v osmem desetletju življenja, si jo v svojih filmih ali nadaljevankah še vedno želijo številne produkcijske hiše. Že 24 let je srečno poročena z režiserjem Taylorjem Hackfordom.​ FOTO: Profimedia

Pri Meryl Streep sta osebnost in talent že od nekdaj skrivnost njene lepote in privlačnosti, zato ni nič čudnega, da z leti ne zbledita. Pri 72 trikratna oskarjevka izžareva prav poseben mir in zadovoljstvo, ki ga prineseta samouresničitev v karieri in ljubezni, obe področji pa mama štirih otrok, ki že desetletja uživa v harmoničnem partnerstvu z Donom Gummerjem, še nadgrajuje. Trenutno snema televizijsko serijo Extrapolations. FOTO: Profimedia

Samosvoja Diane Keaton tudi pri 75 letih niti za hip ne miruje. Če ne bi delala, bi ji bilo, pravi, grozljivo dolgčas. V življenju je hodila z najbolj zaželenimi moškimi svojega časa, tudi z Warrenom Beattyjem in Alom Pacinom, danes pa uživa v samskem stanu, ki se mu ne namerava kar tako odreči. Poleg še vedno uspešne kariere ji pozitivno energijo v življenje prinašata posvojena otroka, hči Dexter in sin Duke. FOTO: Profimedia

Ni veliko žensk, ki bi si lahko pustile sive lase, pa bi jih še vedno uvrščali med največje lepotice svojega časa, a Andie MacDowell je prav gotovo ena od njih. Da si ne bo pobarvala las, se je 63-letnica odločila, ker želi dokončno odpraviti tabuje, povezane z ženskami in staranjem. Zvezdnica je ne glede na leta še vedno obraz ene najbolj razširjenih znamk kozmetike L'Oreal in velja za ikono naravne ženske lepote. FOTO: Profimedia

Pravijo, da pri 63 letih Sharon Stone v sloviti vlogi v kultnem filmu Prvinski nagon ne bi bila nič manj prepričljiva, kot je bila pri svojih tridesetih letih. Še vedno je muza mnogih, tudi modnega dvojca Dolce & Gabbana, ki jo je letos izbral za enega od obrazov svoje prestižne znamke. v letu 2022 jo bomo lahko gledali v novem filmu What about Love. Takole pa je kraljevala na rdeči preprogi v Cannesu. FOTO: Profimedia

Čeprav Sarah Jessica Parker priznava, da se raje ne bi starala, pravi tudi, da po petdesetem letu v svojem življenju resnično uživa. »Odločam se za reči, ob katerih se dobro počutim, in se poskušam ne preveč ozirati na to, kaj si mislijo drugi,« pravi. Zvezda prihajajoče nadaljevanke And just like that je zagovornica naravnega staranja. Botoksa ne uporablja, brez zadržkov pa pokaže tudi svoje sive lase. FOTO: Profimedia