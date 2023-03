Zmagoslavje naravnega videza (FOTO)

Moč lepote brez ličil je na letošnji podelitvi oskarjev pokazala Lady Gaga. Glasbenica in igralka, ki je sicer na tovrstnih dogodkih vedno skrbno naličena, je na odru zapela pesem Hold my Hand iz filma Top Gun: Maverick. Videz, za katerega se je odločila, da bi poudarila intimen odnos do svoje pesmi, je znova opomnil, da nič ne preseže naše naravne lepote, še posebno v svetu plastičnih lutk, v katerega so zašle mnoge ženske filmskega raja. Zares popolna kombinacija pa je naravna podoba, ki jo poudarimo s spretno in ne pretirano uporabo ličil.

Trik pri ličenju trepalnic

Dakota Johnson je vnukinja ene najbolj slavnih holly­woodskih lepotic Tippi Hedren, od nje pa ni podedovala le elegantnih obraznih potez, ampak tudi koristen lepotni nasvet. Babica ji je svetovala, naj med nanašanjem maskare vedno drži ogledalo spodaj. Medtem ko gledamo navzdol, namreč z maskaro lažje prekrijemo celotno površino trepalnic, pri tem pa s črnim tušem ne umažemo veke. Johnsonova je eden od tistih znanih obrazov, ki slovijo po naravni lepoti. Njeno ličenje je vedno nežno in kar se da naravno, hkrati pa ustvarja vtis popolne lepote. Zvezdnica je nekoč dejala, da poleg maskare uporablja le še šminko in malce korektorja. Hladno barvo polti raje kot z ličili poživi z barvo las v toplem rdečerjavem odtenku. Uporablja tudi kapljice za oči, ki dajo očem zdrav lesk.

Dakota Johnson hladni podton polti poživi z barvo las.

Popolna obroba oči

Emma Watson je tudi med sprehodom po rdeči preprogi videti, kot da je skoraj brez ličil, in s svojo naravno lepoto zasenči veliko bolj poudarjeno naličene zvezdnice. »Držim se pravila, da moram čim večjo površino kože pustiti nenaličeno. Zdaj, ko sem starejša, sem vzljubila pege na svojem obrazu in rada imam, da se jih vidi,« pravi igralka. Zanjo najpomembnejše ličilo je črtalo za oči rjave barve, in da bi našla pravo, včasih porabi več mesecev. Med drugim uporablja tekoče črtalo za oči Jane Iredale Liquid Eyeliner v temno rjavem odtenku. Rada ima tudi nalakirane nohte, vendar nikoli na rokah, saj se ji to zdi nesmiselno. Si pa redno lakira nohte na nogah, ki morajo biti kar se da nenavadne barve.

Emma Watson poudari oči z obrobo, ki deluje naravno.

Rdečica na licih

Še ena zvezdnica, ki jo odlikuje skromnost pri uporabi ličil, je Emma Stone. Za lepo polt skrbi z nanašan­jem oljčnega olja. Poleg tega si kožo občasno temeljito očisti s sodo bikarbono. Ker ima naravno lepo polt, ji ni treba uporabljati težkih podlag. Posebnost njenega ličenja so zardela lica, ki jih doseže z Narsovim izdelkom Powder Blush v odtenku Bumpy Ride. Namaže si le vrh ličnic, s čimer doseže manj okrogel videz obraza. Ustnice si oblikuje s svinčnikom v naravni barvi in malce rdečila Nars Audacious Lipstick v odtenku Liv, čeznje pa nanese prosojen glos. Gre za videz na rdeči preprogi, v vsakdanjem življenju Emma skorajda ni naličena. Sicer pa so eden njenih adutov tudi lepi lasje, za katere skrbi z uporabo prelivov Redken, ki ne vsebujejo amonijaka, v odtenku EQ.

Emma Stone je posebna pozorna na barvo lic.

Narava in znanost Linija za nego kože Sunday Riley, na katero prisegajo številne ženske po svetu, je preplet znanstvenih dognanj in rastlinskih izdelkov. Novost v naboru negovalnih sredstev je napredni 10-odstotni niacinamidni serum, ki pomaga zmanjšati vidnost por, briše temne madeže po aknah in površinsko rdečico ter poskrbi za sijočo polt. Izdelek je ta hip med najbolj priljubljenimi kozmetičnimi novostmi na trgu.

Narava in znanost.

Gladka koža brez kirurga Iz laboratorijev znamke, po kateri posegajo mnoge zvezdnice, prihaja prav posebna nova nočna krema. Joanna Vargas Twilight Night Cream je zaradi botaničnega epidermalnega rastnega faktorja (EGF) izjemno vlažilna. Sestavljena iz 53 aminokislin pomaga obnavljati in negovati suho kožo ter zmanjšuje videz drobnih linij in gub. Hialuronska kislina pospeši hidracijo, zaradi česar je koža vidno bolj napeta. Močna mešanica vitaminov in antioksidantov pomaga zaščititi kožno pregrado in vidno zmanjšati znake fotostaranja.

Gladka koža brez kirurga.

Cvetlično-sadna pravljica Want Choo Forever hiše Jimmy Choo je cvetlično-sadna gurmanska dišava za ženske. Ustvarili sta jo Sonia Constant in Louise Turner. Zgornje note vsebujejo vonj vrtnice in grenkega mandlja; srednje vas ovijejo v dišečo češnjo, vetiver in jasmin. V osnovnih notah se skrivajo vanilja, tonka, hrastov mah in jantar. Dišava Want Choo Forever odraža občutek samozavesti in elegance.

Cvetlično-sadna pravljica.

Bleščeča lica Lepotna znamka Tarte je pred kratkim navdušila z novo različico znanega izdelka Sculpt Tape Contour, namenjenega skulpturiranju obraza. Nova formula se v kožo vtisne, kot bi bila del nje, in poudari najlepše dele obraza. Najnovejša linija Glow je pravi hit na modnih brveh. Dobi se v treh odtenkih, rožnatem, breskovem in jagodnem. Tarte Blush Tape Liquid Glow Blush navdušuje s preprosto uporabo. Nanesemo ga z aplikatorjem, pritrjenim na tubo.

Bleščeča lica.