Zlatko Zahović praznuje: dober dan, abraham!

Zlatko Zahović ne more verjeti, kako hitro mineva čas. S 35 goli je rekorder slovenske reprezentance, za katero je odigral kar 80 tekem, na katerih smo dolga leta vzdihovali za največjimi uspehi naših nogometašev. Na športne rezultate je lahko vplival, prav nič pa ni mogel na 1. februar, ko je praznoval okrogli jubilej, 50. rojstni dan. Pričakal ga je v kar dobri telesni pripravljenosti, vendar že skoraj leto dni zunaj nogometa, odkar je zapustil ekipo vijoličastih. Trenutno uživa v bolj sproščenem življenju in pravi, da mu prav nič ne manjka. V tujino noče iti, v Sloveniji pa mu je zmanjkalo izzivov, saj je z Mariborom v najboljših časih dosegel vse, kar se je dalo. Koronski čas pa ni najbolj naklonjen praznovanjem, zato se je toliko bolj razveselil čestitk svojih najbližjih – žene Jelke, ki je imela pomembno vlogo v njegovem življenju, in treh otrok: Luke, Sare in osnovnošolke Maje. Zlatku torej ni uspelo samo v nogometu, temveč je lahko ponosen tudi na svoj zakon in družino.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: