Vsak bi si želel najti recept za prevlado, ki jo na kolesu izkazuje Tadej Pogačar, vendar ne skriva pretiranih skrivnosti. Poleg talenta, garaškega dela in užitka je glavna začimba v tej zmagoslavni jedi ljubezen. Zanjo je svetovni prvak in serijski osvajalec najbolj zaželene rumene majice hvaležen svoji Urški Žigart. »Ni besed, s katerimi bi lahko opisal, koliko mi pomeni njena podpora. Takoj po Giru, kjer je bila svoje bitke, me je obiskala. Njena ljubezen mi daje moč. Nič mi pri podvigih ne pomaga toliko kot ravno njena prisotnost, njene spodbudne besede in iskrena čustva. Samo ona me lahk...