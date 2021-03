Zlati globusi: kraljevala je Krona

​Svetovne zvezde so se po mesecih mirovanja zaradi korone v teh dneh le lahko znova sprehodile po rdeči preprogi, pa čeprav v nekoliko okrnjenem številu in prilagojeno trenutnim epidemijskim razmeram. Za to je poskrbela podelitev ene najprestižnejših filmskih nagrad, zlatih globusov. V izogib širjenju virusa je slovesnost potekala na dveh lokacijah, številni zvezdniki pa so se je udeležili kar prek videokonference iz svojih dnevnih sob. Zmagovalci večera so bili Britanci, ki so odnesli celo vrsto kipcev, številne po zaslugi Netflixove nanizanke o britanski kraljevi družini Krona. Najbolj ganljiva je bila podelitev nagrade Chadwicku Bosemanu – v imenu igralca, ki je avgusta lani umrl zaradi raka, jo je prevzela njegova žena.





