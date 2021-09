Zlati čevlji za zlato plezalko

Janja Garnbret je letos postala prva olimpijska zmagovalka v zgodovini športnega plezanja in tako pri svojih rosnih 22 letih postala pravi ponos slovenskega športa.



Zadnjih nekaj let je naša plezalka skorajda nepremagljiva, vrhunec pa je dočakala na letošnjih olimpijskih igrah v Tokiu, kjer je na olimpijski premieri v športnem plezanju dobila zlato odličje. In ker si zasluži le najboljše, ji je sponzor poslal darilo, ki ga ni pričakovala niti v najbolj norih sanjah.



Naša zlata plezalka je namreč v dar prejela zlate čevlje, ki si jih je ogledovala odprtih ust. »Zlati čevlji. Hvala za to neverjetno darilo,« se je zahvalila skromna plezalka, ki je pred dnevi predala krono Američanki Natalii Grossman, novi svetovni prvakinji v balvanskem plezanju.



