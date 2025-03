Zlati ambasadorji: večer, poln navdiha (Suzy)

Mladina Inštituta Zlata pentljica je v okviru vsakoletne podelitve priznanj zlatim ambasadorjem otrok z rakom pripravila odličen program. V protokolarnih prostorih so jih obiskali najvišji predstavniki države ter drugi izbrani povabljenci, ki zavzeto podpirajo ta človekoljubni projekt. Zakonca Čarman, Valerija in Ivo, ustanovitelja Inštituta, sta kipela od ponosa, kako domiselni in vsestransko nadarjeni so njuni sončki, gosti pa so ganljive, a navdihujoče nastope pospremili z bučnim aplavzom. Na koncu je sledilo še sproščeno druženje, polno iskrenih objemov in zlatih nasmehov. Ponosna mama ...