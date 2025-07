Zlati Aleksej Nikolić in njegova poročna pravljica (Suzy)

Kar po napornem tekmovalnem obdobju niti ni tako nenavadno, saj najbrž komaj čakajo zaključek sezone. Takrat pridejo na vrsto osebni podvigi. Enega takšnih je na obali Kotorja priredil član zlate košarkarske generacije Aleksej Nikolić. Februarja je dopolnil 30 let in se odločil še za en mejnik, da konec šestega meseca svojo ljubljeno Jovano popelje pred oltar.

Tega ni mogel storiti brez podpore svojih fantov, zato so bili med svati številni reprezentančni prijatelji s soprogami. Denimo Gregor in Kaja Hrovat, Žiga in Adrijana Dimec, Klemen in Tamara Prepelič ter številni drugi. Vrhunec večera je bil romantični ples mladoporočencev, ki mu je sledila divja zabava dolgo v noč. Tako smo dobili še en dokaz, da se dvometraši znajo zabavati, izkoristiti slavja ter se sprostiti.

