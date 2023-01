Njegova zadnja skladba Sabur, za katero je z ekipo videospot posnel v čudovitem Maroku, govori prav o potrpežljivosti, ki na Zlatkovi lestvici predstavlja eno največjih vrednot. Njegove rime so kot vedno vrhunske, prispodobe dovršene, verzi brutalno iskreni. Zdi se, da ga nič več ne more ustaviti. Sploh zdaj, ko je dopolnil okroglih štirideset let, s katerimi je vstopil v zrelejše in modrejše obdobje življenja. »Karkoli počnem in ustvarjam, prihaja iz življenja samega, zame pa je najlažje ustvarjati v prvi osebi. Pojem torej o tistem, kar sem doživljal in doživljam,« Zlatko začne ...