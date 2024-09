Zlatan Čordić - Zlatko: Moja usoda ni v rokah ljudi (Suzy)

Princ s Fužin, kot ga je pred leti poimenoval ljudski glas, je za marsikoga duhovit in prijeten sogovornik, spet drugi menijo, da je kontroverzen in provokativen. Glasbenik in aktivist pravi, da bo svoje stališče, da ime in priimek ne opredeljujeta človeka, zagovarjal do smrti, in čeprav mu ljudje svetujejo, naj se tu in tam ugrizne v jezik, se je odločil, da bo jasno in glasno obsojal krivico ter branil čast in dostojanstvo.