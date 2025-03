Zlata Nika in Domen Prevc: Petru je odleglo (Suzy)

Zdelo se je, da bo s tekmovalno upokojitvijo Petra Prevca zavladala rezultatska praznina v smučarskih skokih. Vendar sta vzela stvari v svoje roke najmlajša športna aduta s slavnim priimkom. Na nedavnem svetovnem prvenstvu sta pometla s konkurenco in v domačo vitrino prinesla kup kolajn.

Prevčevi so z naskokom najbolj trofejna športna družina, ki iz sezone v sezono plemeniti zbirko zlatih priznanj. Sedaj imajo že tri svetovne prvake pod isto streho, hkrati so lastniki svojevrstnega rekorda, saj nikoli doslej nista bila brat in sestra skupaj na vrhu sveta. Takšni dosežki so razbremenili najstarejšega brata, ki je z vzorom vplival na Niko in Domna.

Odleglo mu je, da so tudi naslednje generacije obdržale družinsko tradicijo v osvajanju medalj najbolj prestižnega leska. Njihova rojstna hiša tako postaja muzej skakalnih presežkov, v katerem se je nabralo že toliko drage kovine, da spominja na trezor zlata.