NAJBOLJŠA PLEZALKA NA SVETU

Zlata Janja Garnbret: O ljubezni ne razmišljam

»Saj ne morem verjeti! To je noro! Najlepša hvala, da ste se tako potrudili!« je v ponedeljek, nekaj pred enajsto zvečer, ko je na Brniku pristal zelo dragocen tovor z zlato medaljo in njeno dobitnico, olimpijska zmagovalka vsa ganjena s cmokom v grlu pozdravljala dobro stotnijo navijačev. Z zastavami in harmoniko so jo prišli pozdravit predvsem oboževalci iz njene domače Koroške in Velenja. Zasipali so jo s čestitkami in objemi ter jo cukali za avtograme. Čeprav je bila pošteno utrujena od vseh izjemnih vtisov in dolge poti, si je prav nezvezdniško za vse vzela čas. Tudi za nas.