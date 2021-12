Zlata doba nastopi, ko se vsi potrudimo za skupno dobro

Svari pred ujetostjo v potrošniški življenjski slog ter poziva, naj se pridružimo cilju njegove fundacije Isha za ohranjanje rodovitne prsti, ki izginja. Poudarja, da nas trenutna družbena stiska krepi in ni treba, da se spremeni v trpljenje. Mi sami imamo namreč moč, da odločamo, ali si bomo ustvarili najboljši čas v zgodovini človeštva ali ne.

Duhovni učitelji pravijo, da se človeštvo premika v drugo stanje zavesti, da prihaja zlata doba. Se strinjate s tem in kako mislite, da se bo to izrazilo?

Zlata doba nastopi v vsakem takem trenutku, ko se celotna generacija ljudi želi potruditi za neko skupno dobro. Vprašanje je, ali bomo ta generacija.

Nikoli prej nobena generacija ljudi ni razpolagala s takšnimi močmi kot mi. Današnja tehnologija omogoča, da lahko en sam človek naredi, česar tisoč ljudi ni moglo narediti niti pred sto leti. Toda tehnologija nima lastne kakovosti. Vse je odvisno od tega, kako jo uporabljamo. Ista tehnologija lahko služi ustvarjanju ali uničevanju življenja. Ista tehnologija lahko naredi svet čudovit ali grozljiv. To je izbira, ki jo imamo.

Best Collection- SG Formal Impressions



Ko posedujemo takšno moč, mi odločamo, ali bomo ustvarili najboljši čas v zgodovini človeštva ali ne.

Kako lahko vsak posameznik prispeva k dvigu zavesti planeta in spodbuja spremembo družbe?

V osnovi je potrebno, da vsako človeško bitje utrdi svojo notranjost, da je v ravnovesju ne glede na zunanje dogajanje. To je posebno pomembno za vse, ki ste na vodilnih položajih, saj vaše ravnanje ne vpliva le na vaše življenje, ampak še na tisoče drugih. Ko imaš takšen privilegij, je zelo pomembno, da delaš na sebi.



Lahko vas naučim, kako v sebi ustvariti stabilno, blagodejno kemijo, s čimer močno izboljšate svojo sposobnost soočanja z vso raznolikostjo življenjskih vzponov in padcev.



Lahko vam ponudim preprosto, 12-minutno meditacijo, imenovano Isha Kriya. Na voljo je na spletu in kot aplikacija. Omogoči ti, da preprosto sediš in ustvariš malo prostora med sabo in svojim telesom, med sabo in svojim umom ter med sabo in svetom. Ko enkrat ustvariš ta prostor v sebi, ko veš, kaj si in kaj nisi, se trpljenje konča. Ko ni strahu pred trpljenjem, lahko na vse pogledaš z največjo jasnostjo in se lotiš vsake težave po najboljših močeh, z vso svojo inteligenco in sposobnostjo. Nikoli se ne boš utapljal v situacijah.

Ekskluzivni intervju si v celoti lahko preberete v Astro Suzy.



In ko si v prijetnem notranjem stanju, si naravno prijeten vsem in vsemu okrog sebe. Ne potrebujete zapisov ali filozofije, ki bi vas učili, da bodite dobri do drugih. To se naravno pokaže, ko se v sebi počutiš dobro. Notranja prijetnost je zanesljivo zagotovilo za ustvarjanje mirne družbe in veselega sveta.

To je delček ekskluzivnega pogovora s Sadhgurujem, ki si ga lahko preberete v Astro Suzy, posebni izdaji ob koncu leta.