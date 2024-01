Življenje piše zgodbe: Pismo ljubemu očetu in mami (Suzy)

Premierno projekcijo je režiser posvetil svoji nedavno preminuli mami Vojki, ki je z njegovim očetom, morjeplovcem Juretom Šterkom, eden od osrednjih likov filmske zgodbe.

Silva Čušin kot mama Vojka. FOTO: Miloš Srdić/AAC

Življenje piše številne zgodbe, pozorni opazovalci pa znajo med njimi razbrati izjemne, tiste, ki jih je treba pripovedovati naprej. Ena takšnih je zgodba Šterkovih. Življenje v družini morjeplovca Jureta, ki je sam plul po svetovnih morjih, je bilo namreč svojevrstna pustolovščina, po svoje zabavna, a tudi neizprosna.

Igorja upodablja izvrstni Janez Škof. FOTO: Miloš Srdić/AAC

Jure Šterk se je decembra 2007 iz pristanišča na Novi Zelandiji s svojo jadrnico Lunatic podal na še eno pot okoli sveta, prečkal Pacifik, obplul Rt Horn, se podal na sever čez Atlantik, nato nazaj proti jugu Afrike mimo Rta dobrega upanja, prečkal ocean in se že skoraj vrnil na izhodišče, ko je blizu avstralske obale padel in izginil v morju. Prvega januarja 2009 se je zadnjič oglasil svoji družini, skoraj natanko 15 let za tem pa je za vedno tiho zaspala še njegova žena Vojka, ki je preminila na začetku leta.

V filmu igra tudi Saša Pavček. FOTO: Miloš Srdić/AAC

Jureta je v filmu upodobil igralec Janez Škof, Vojko igralka Silva Čušin. V vlogi mladega Igorja Šterka nastopa novinec Tito Novak, za njegova zrela leta je vlogo prevzel igralec Jernej Gašperin. Pred nami je čudovita družinska drama, posneta po resničnih dogodkih, saj je življenje tisto, ki piše najbolj neizprosne zgodbe.