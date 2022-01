Odpri galerijo

Kadilska zgodba igralca Gojmirja Lešnjaka - Gojca se je začela v vojski leta 1982. Gojc pravi, da ga kar zmrazi, ko pomisli na to, da je nekoč pokadil tudi dve škatlici cigaret na dan. »Najboljše pri vsem skupaj je, da imata hrana in pijača zdaj okus, zrak pa je še posebno svež, sploh na naših koncih,« pravi Gojc, ki je kajenje pred leti opustil zaradi 14-letnice, hčerke njegovega prijatelja. V šali ji je namreč rekel, da bo on prenehal kaditi, ko ona ne bo več pila sladkih pijač. Pogledala sta si v oči in opustila vsak svojo slabo razvado.