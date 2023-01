Življenje brez pigmentnih madežev

Prepričanje, da so to starostne pege, ki zadevajo predvsem starejše ženske, je zmotno. Hiperpigmentacije ali motnje v nastajanju melanina oziroma pigmenta so zelo pogost pojav pri ženskah v določenih hormonskih stanjih, kot je denimo nosečnost. Seveda se to ne zgodi vsem, hkrati pa to ni edina možnost, zato se vam lahko pojavijo, četudi niste rodili. Veliko vlogo pri nastanku teh neprijetnih lis igrajo nagnjenost k njim in seveda lastnosti vaše kože. Nekaterim srečnicam se nikoli ne bo treba ukvarjati z njimi, medtem ko morda druge že po desetminutnem posedanju na zgodnjespomladanskem soncu opažajo spremembe na koži. Hormonsko neravnovesje je lahko sprožilec, in ko se hiperpigmentacije pojavijo na koži, boste vedno dovzetni zanje.

Sprožilec hiperpigmentacij je lahko tudi modra svetloba, ki jo sevajo naši zvesti spremljevalci, računalniki in pametne naprave.

Preprečevanje

Če ste nagnjeni k nastajanju pigmentnih madežev, jih boste težko povsem preprečili, lahko pa boste naredili veliko za to, da čim bolj zmanjšate možnost za njihov nastanek. Prva preventiva je izogibanje UV-sevanju. Soncu se seveda ne moremo popolnoma izogniti, a se lahko odpovemo namernemu sončenju. Uporaba zaščitnih faktorjev naj bi nas varovala pred nastankom pigmentacij, a se v praksi večinoma izkaže, da niti zelo skrbna UV-zaščita ne prepreči vse škode.

Druga dobra navada so izdelki, ki vsebujejo sestavine za preprečevanje pigmentacij, kot je thiamidol. Tudi izdelki, ki posvetlijo polt, so dobra vzporedna preventiva, takšna sta vitamin C in niacinamid, oblika vitamina B 3 , oba zelo priljubljena pomlajevalna izdelka. Zakaj pomlajevalna? Polt z izenačenim tenom je nedvomno videti bolj mladostna kot tista s pigmentacijami in temnejšimi predeli.

Nikar v zatemnjeni pisarni

Ne pozabite na še en vidik, in sicer je lahko sprožilec za nastanek hiperpigmentacij tudi t. i. modra svetloba, ki jo sevajo naši zvesti spremljevalci, računalniki in pametne naprave. Verjeli ali ne, znanost je v zadnjih letih dognala, da je tudi ta spekter sevanja za kožo enako škodljiv kot sončna svetloba, zato je celodnevno sedenje v zatemnjeni pisarni lahko ne le povzročitelj pigmentacij, ampak tudi staranja kože. Določeni izdelki že odgovarjajo na to s filtri, ki blažijo posledice te svetlobe. V pomoč so tudi posvetlitveni kemični pilingi, zlasti takšni, ki nam jih naredijo usposobljeni dermatologi (in ne kozmetičarke, saj so salonski pilingi manj močni od tistih, s katerimi delajo dermatologi).

Odstranjevanje

Če so pigmentacije vaše redne spremljevalke, morda veste, da je včasih kljub znanju, previdnosti in zaščiti težko ubežati neželenim lisam, ki nam dodajo nekaj let in temnejši ten na določenih predelih. Na srečo jih je vsaj do določene mere mogoče odstraniti. A ko so na obrazu že vidne, kreme in drugi izdelki pomagajo minimalno, za odstranitev se moramo obrniti na strokovno pomoč.

Ena od rešitev, ki ni primerna za vse vrste pigmentacij, je laserska odstranitev, ki je sicer zelo učinkovita, a običajno manj primerna za hormonsko pogojene pigmentacije, saj jih odstrani, a obstaja možnost, da se bo telo na lasersko terapijo odzvalo s še bolj silovitim nastajanjem melanina in posledično novimi madeži.

Še ena od možnosti je postopek dermamelan, ki ga izvajajo dermatologi, in sicer gre za posebno depigmentacijsko masko, ki jo po nekaj urah odstranite, nato terapijo še nekaj tednov nadaljujete doma s predpisanimi izdelki. Terapija je v primerjavi z lasersko neboleča in se je izkazala za zelo primerno za hormonsko pogojene pigmentacije. Preden se strokovnjak odloči za pravo metodo odstranjevanja, sta nujna pregled kože in pogovor. Žal se moramo vse tiste, ki imamo težave s pigmentacijami, zavedati, da nas niti popolna odstranitev vseh neželenih lis ne more obvarovati pred nastankom novih, če smo k temu nagnjene. Najboljša kurativa tako še naprej ostaja preventiva – dosledno izogibanje soncu, zaščita in dobra podporna vsakodnevna nega.