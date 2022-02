Anamaria Goltes in Luka Dončić: Zimske radosti sredi Teksasa

Luka Dončić in njegova srčna izbranka Anamaria Goltes že nekaj let živita v Dallasu, tretjem največjem mestu v Teksasu. Prilagoditi se na tamkajšnje vremenske razmere, zadušljivo vročino in žgoče sonce skoraj vse leto je bil precej velik izziv, a je mladi par pred dnevi le dočakal nekaj zimskih radosti, ki so ju spomnile na dom.

Prve februarske dneve, ko se povprečna temperatura na tem območju giblje okrog petnajst stopinj Celzija, so osvežile snežinke, ki so neznansko razveselile Anamario in Luko, še bolj pa sta bila navdušena njuna kužka Hugo in Gia, ki sta se že po nekaj minutah sneženja zapodila na dvorišče, Anamaria pa je njuno veselje in navdušenje ob besedah, da sta navsezadnje »zimska otroka, saj prihajata iz Slovenije«, ujela v svoj fotografski objektiv.