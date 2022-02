Bilo je nekoč: Slovenske olimpijske uniforme (FOTO)

Odprtje zimskih olimpijskih iger vsaka štiri leta predstavlja tudi svojevrstni modni spektakel, saj se države oziroma reprezentance predstavijo vsaka v svoji podobi.

V Pjongjangu 2018 je prevladovala zelena, simbol naših gozdov.

Pri Slovencih so v ospredju prepoznavne barve in simbol našega najvišjega vrha, tretjič pa se bo pod zimsko nacionalno kolekcijo podpisal Sandi Murovec. Ta ostaja zvest svojemu prepoznavnemu slogu in tudi za Peking 2022 se je poigral s tremi osnovnimi barvami, belo, zeleno in temno modro.

Ob tej priložnosti smo se zazrli še v zgodovino, ko so naši športni asi paradirali v zelo zanimivih oblačilih in blesteli v raznovrstnih modnih dodatkih. Osredotočili smo se predvsem na tista leta, ko so se domov vrnili s kolajnami.

Ruski Soči leta 2014 je bil presežek tako po številu kolajn kot izvirnosti športne kolekcije.

V Salt Lake Cityju smo leta 2002 spet stopili na stopničke, tokrat v legendarnih 'šuškavac' trenirkah.

Leta 1994 smo se že drugič borili za samostojno Slovenijo in se iz Lillehammerja vrnili s tremi smučarskimi broni in prav nič športno oblečeni.

Na zadnji olimpijadi pod jugoslovansko zastavo leta 1988 v Calgaryju so blesteli skakalci v kravatah in suknjičih.