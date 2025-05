Žiga Pavlin pri 40 obesil drsalke na klin (Suzy)

Nedavna finalna tekma slovenskega prvenstva v hokeju na ledu je bila zelo čustvena. Ne samo zato, ker je Olimpija postala državni prvak, temveč ker je na tej tekmi za svojo ekipo zadnjič zaigral Kranjčan Žiga Pavlin in tako sklenil svojo bogato in uspešno kariero. Postavni športnik je več kot dve desetletji in pol življenja preživel v drsalkah in bil nepogrešljiv član slovenske reprezentance.

Z njo je nastopil na sedmih svetovnih prvenstvih in dveh olimpijadah – v Sočiju leta 2014 in Pjongčangu štiri leta pozneje. »Vesel sem, da sem delil garderobo s tako izjemnimi igralci in bil del te zgodbe. Imel sem zelo dolgo kariero, tudi malo poškodb,« je povzel, za še posebno čustveni trenutek pa sta poskrbela njegova žena Špela in sin Matias, ki sta se mu pridružila na ledu, ko je Žiga še zadnjič dvignil pokal za dvajseti naslov Ljubljančanov v samostojni Sloveniji. Pokal je bil tudi najlepše darilo za 40. rojstni dan, ki ga je praznoval kmalu za tem. Avgusta pa okrogla obletnica čaka tudi Špelo, nekoč članico skupine Atomic Harmonik.