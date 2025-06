Žiga Lakner je priznal: Da, dal sem si presaditi lase! (Suzy)

Idrijčan Žiga Lakner nima samo čudovitega (opernega) glasu, temveč je tudi človek brez predsodkov, ki rad zagrabi bika za roge in reši svoje izzive. Predvsem pa ukrepa, še preden težave postanejo prevelike. Takoj ko je začel opažati, da lasje na njegovi glavi niso tako bujni in gosti kot pred leti in se mu vztrajno širi pleša, je obiskal lepotnega kirurga in se pozanimal o možnostih rešitve tega problema.

O tem je tudi iskreno spregovoril: »Ne, nisem bil 'na frizuri'. Bil sem na višji ravni – presaditvi las. Mislim, da to ni več tabu tema. Presaditev je bila ena boljših odločitev, za katero mi ni prav nič žal in jo toplo priporočam. Če bom s tem še koga opogumil, sploh super. Z veseljem delim svojo izkušnjo. Od presaditve sta minila komaj dobra dva meseca, vendar lahko rečem, da sem že zdaj zelo zadovoljen. Če kdo razmišlja o tem – brez sramu, to je samo investicija vase,« pravi.