Žiga Jelar bo uresničil svoje sanje

Le še nekaj dni nas loči od največjega trenutka v glasbeni karieri Žige Jelarja. Doslej nas je navduševal na smučarskih skakalnicah, zdaj pa se podaja na koncertne odre. Za svoj prvi veliki samostojni dogodek si je zaželel, da bi mu družbo delale oboževane pevske zvezde. In ker je prijazen fant, ga nihče od povabljenih gostov ni mogel zavrniti. Prvega junija mu bodo družbo delali Ansambel Saša Avsenika, Žan Serčič, Jan Plestenjak, Rok Ferengja in Grega Skočir. Grad Khislstein v Kranju bo pokal po šivih, česar se pojoči športnik neizmerno veseli. »To so otroške sanje, ki postajajo resničnost. Je nagrada za vse zamujene priložnosti v skokih in dokaz, da le trdo delo obrodi sadove. Če bi objokoval spodrsljaje, bi se izgubil v lastnem obupu. Tako pa sem tudi najtežje preizkušnje preoblikoval v verze in iz bolečine naredil nekaj lepega,« nam je zaupal, kako se iz nemoči povzpeti na vrh.