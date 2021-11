Zgrešeno je, da se vedno nazdravlja z alkoholom (FOTO)

Eden najbolj znanih abstinentov na slovenski sceni je zagotovo komik in ultramaratonec Andrej Težak - Tešky, ki pravi, da je lahko človek frajer tudi brez alkohola. Sam ga ni okusil že dolga tri desetletja, saj ima nanj in na vse, kar mu je hudega povzročil, slabe spomine. Andrej Težak - Tešky je že trideset let popolni abstinent. »Ne pijem ga, imam do njega zelo odklonilen odnos, pravzaprav do vseh dogodkov, ki so z njim tako zelo povezani,« pove brez dlake na jeziku. Med prazniki, ki mu niso ravno ljubi, je tudi martinovo, Tešky pa ob tem opozarja, da je ravno alkohol prevečkr...