Zgodil se nama je čudež

V bendu, ki deluje vse od leta 1985, so se menjavali pevci, Miran Rudan in Vili Resnik pa sta si – če se lahko malce pošalimo – podajala mikrofon. Med njima je bilo nedvomno nekaj moškega rivalstva, a sta kljub vsemu, kar se je dogajalo zadnja leta, prvič skupaj stopila na oder in zapela eno najbolj priljubljenih pesmi skupine. Leta 1995 se je Vili podal na samostojno glasbeno pot. Oboževalci Pop Designa so bili presenečeni, presrečni in navdušeni, da sta se dva vidna člana, ki sta pustila vsak svoj pečat v skupini, prvič znašla skupaj na odru v oddaji V petek zvečer in zapela pese...